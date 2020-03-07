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      Деньги на карантин: США будет дезинфицировать все купюры из Азии

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      Федеральная резервная система США начала карантин денег, которые возвращаются из Азии. Перед тем, как вернуть банкноты в финансовую систему Штатов, их будут дезинфицировать. Это будут делать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

      Поставку долларов будут откладывать до 10 дней, прежде чем перераспределить в финансовые учреждения. Об этом сообщили в The Economics Times.

      Интересно Lufthansa отменяет половину рейсов из-за коронавируса

      По словам Центра США по контролю и профилактике заболеваний, вирус может передаваться через объекты, которые имели непосредственный контакт с инфицированными, поскольку контакт человека с человеком является основным средством распространения болезни.

      Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
      Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      К тому же, банки должны увеличить частоту дезинфекции общественных мест, где клиенты контактируют с наличными.

      Сколько в обращении наличности в долларах?Доллары США являются наиболее широко распространенными банкнотами в мире. Общий объем наличности в обращении составляет около 1,75 триллионов долларов. Значительная часть денег циркулирует за рубежом, особенно в Азии.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Новости США Коронавирус Covid-19 Деньги
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