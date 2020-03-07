Деньги на карантин: США будет дезинфицировать все купюры из Азии

Федеральная резервная система США начала карантин денег, которые возвращаются из Азии. Перед тем, как вернуть банкноты в финансовую систему Штатов, их будут дезинфицировать. Это будут делать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Поставку долларов будут откладывать до 10 дней, прежде чем перераспределить в финансовые учреждения. Об этом сообщили в The Economics Times.

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По словам Центра США по контролю и профилактике заболеваний, вирус может передаваться через объекты, которые имели непосредственный контакт с инфицированными, поскольку контакт человека с человеком является основным средством распространения болезни.



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К тому же, банки должны увеличить частоту дезинфекции общественных мест, где клиенты контактируют с наличными.

Сколько в обращении наличности в долларах?Доллары США являются наиболее широко распространенными банкнотами в мире. Общий объем наличности в обращении составляет около 1,75 триллионов долларов. Значительная часть денег циркулирует за рубежом, особенно в Азии.



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