Гроші на карантин: США дезінфікуватиме всі купюри з Азії

Федеральна резервна система США почала карантин грошей, які повертаються з Азії. Перед тим, як повернути банкноти у фінансову систему Штатів, їх дезінфікуватимуть. Це робитимуть для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Поставку доларів відкладатимуть до 10 днів, перш ніж перерозподілити у фінансові установи. Про це повідомили у The Economics Times.

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За словами Центру США з контролю і профілактики захворювань, вірус може передаватись через об'єкти, які мали безпосередній контакт з інфікованими, оскільки контакт людини з людиною є основним засобом поширення хвороби.



Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

До того ж, банки повинні збільшити частоту дезінфекції громадських місць, де клієнти контактують з готівкою.

Скільки є в обігу готівки у доларах?Долари США є найбільш широко поширеними банкнотами в світі. Загальний обсяг готівки в обігу близько складає 1,75 трильйонів доларів. Значна частина грошей циркулює за кордоном, особливо в Азії.



Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу