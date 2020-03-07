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      Гроші на карантин: США дезінфікуватиме всі купюри з Азії

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      США відправить на карантин всі купюри з Азії / gettyimages.com

      Федеральна резервна система США почала карантин грошей, які повертаються з Азії. Перед тим, як повернути банкноти у фінансову систему Штатів, їх дезінфікуватимуть. Це робитимуть для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

      Поставку доларів відкладатимуть до 10 днів, перш ніж перерозподілити у фінансові установи. Про це повідомили у The Economics Times.

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      За словами Центру США з контролю і профілактики захворювань, вірус може передаватись через об'єкти, які мали безпосередній контакт з інфікованими, оскільки контакт людини з людиною є основним засобом поширення хвороби.

      Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
      Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      До того ж, банки повинні збільшити частоту дезінфекції громадських місць, де клієнти контактують з готівкою.

      Скільки є в обігу готівки у доларах?Долари США є найбільш широко поширеними банкнотами в світі. Загальний обсяг готівки в обігу близько складає 1,75 трильйонів доларів. Значна частина грошей циркулює за кордоном, особливо в Азії.

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини США Коронавірус Covid-19 Гроші Новини України
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