Деньги нужно контролировать: Богдан объяснил, почему против Кличко как главы КГГА

"Бюджет Праги 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Бюджет Киева – 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Где наша Прага?", – с таким вопросом обратился руководитель Офиса Президента Андрей Богдан к городскому главе Киева Виталию Кличко. И дальше Богдан объяснил, почему, по его мнению, должности главы Киева и главы КГГА не должен занимать один человек.

Глава ОП Андрей Богдан в эфире канала "Украина" вечером 6 сентября озвучил свою позицию относительно того, зачем нужны разные люди на должностях городского головы Киева и председателя КГГА.

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"Если вы (Виталий Кличко – 24 канал) честно работаете, то в чем проблема? Вы сами распределяете деньги – сколько и на что нужно столице. Просто будет человек, который это контролирует", – сказал глава ОП.

Ведущий Савик Шустер спросил у главы Офиса Президента, считает ли Андрей Богдан, что назначенный человек имеет право контролировать избранного мэра.

Я считаю, что в нашем обществе расходование средств нужно контролировать. За чиновниками нужно смотреть,

– ответил Богдан.

В ответ Виталий Кличко отмечал, что, по его мнению, он правильно контролирует бюджет, который является абсолютно прозрачным. А единственным законным методом смены власти в Киеве видит выборы.

Коротко об увольнении Кличко из КГГА

В июле 2019 руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил уволить Виталия Кличко с должности руководитель Киевской городской государственной администрации. Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказалось. А уже 4 сентября новый Кабмин принял решение об увольнении Виталия Кличко с должности председателя КГГА

По словам премьера Алексея Гончарука, нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и до сих пор существуют группы, которые сильно влияют на деятельность администрации. Виталий Кличко сказал, что его увольнение незаконно, неконституционно, недемократично и противоречит местному самоуправлению.

Все детали увольнения Кличко – в материале 24 канала.