Мужчина работал в ГСЧС Киевской области. Ему было всего 43 года.
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Денис Борбит руководил пиротехническим отделением ГСЧС Киевской области
О большой потере для спасательной семьи ГСЧС сообщили в службе вечером 13 сентября.
Болезненная новость для всей спасательной семьи ГСЧС. При исполнении служебных обязанностей трагически оборвалась жизнь нашего коллеги – 43-летнего Дениса Борбита, начальника пиротехнического отделения ГСЧС Киевской области,
– написали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Денис Борбит работал в ГСЧС с 2016 года.
Коллеги вспоминают спасателя как смелого, доброго, всегда улыбающегося и всегда готового помочь.
"Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Вечная память герою без оружия!" – написали в ГСЧС.
При исполнении служебных обязанностей погиб пиротехник Денис Борбит: смотрите видео
Редакция 24 Канала также соболезнует семье и близким погибшего Дениса Борбита. Вечная память...