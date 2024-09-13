Мужчина был военным, погиб 5 сентября на Сумском направлении. Его жена - через два дня возле церкви, куда приехала с родственницей договариваться о похоронах. Светлану сбила жена священника.

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Жуткая трагедия на Полтавщине

Как рассказали СМИ, Виктор воевал в 2014 году во время АТО, а в марте 2022 года его снова мобилизовали. В свое время он прошел Бахмут, и, к сожалению, погиб на Сумском направлении.

Виктор и Светлана Григоренко / фото газеты "Проминь

Через два дня после трагического известия Светлана вместе с родственницей поехала в поселок Машевка, где расположен единственный храм – Николаевская церковь (ПЦУ). Вероятно, она хотела договориться со священником об отпевании.

В то время, когда женщина с родственницей стояли под деревом возле церкви, подъехала белая машина, которая, не останавливаясь, сбила обоих. За рулем автомобиля сидела 52-летняя жена священника, матушка Валентина Ч.

Машина, сбившая насмерть Светлану Григоренко / фото полиции

В полиции говорят, что женщина была трезвая. Правоохранители предполагают, что она могла перепутать газ с тормозом. Ей избрали меру пресечения – ночной домашний арест на 60 суток. Мамочке грозит от трех до восьми лет лишения свободы.