Чоловік був військовим, загинув 5 вересня на Сумському напрямку. Його жінка — через два дні біля церкви, куди приїхала з родичкою домовлятися про похорон. Світлану збила дружина священника.

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Моторошна трагедія на Полтавщині

Як розповіли ЗМІ, Віктор воював у 2014 році під час АТО, а в березні 2022 року його знову мобілізували. У свій час він пройшов Бахмут, та, жаль, загинув на Сумському напрямку.

Віктор та Світлана Григоренки / фото газети "Промінь

За два дні після трагічної звістки Світлана разом із родичкою поїхала до селища Машівка, де розташований єдиний храм – Миколаївська церква (ПЦУ). Ймовірно, вона хотіла домовитися з священником про відспівування.

У той час, коли жінка з родичкою стояли під деревом біля церкви, під'їхала біла машина, яка, не зупиняючись, збила обох. За кермом автомобіля сиділа 52-річна дружина священника, матінка Валентина Ч.

Автівка, що збила насмерть Світлану Григоренко / фото поліції

У поліції кажуть, що жінка була твереза. Правоохоронці припускають, що вона могла переплутати газ з гальмом. Їй обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт на 60 діб. Матінці загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.