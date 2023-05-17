Как рассказал его коллега Владимир Галузинский, Денис пошел защищать Украину весной 2022 добровольцем и был в Силах специальных операций.

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Денис делал невероятные фотографии

Кривой занимался пейзажным и репортажным фото, овладел анималистикой, аэрофотографией. Денис получил голубую ленту FIAP (Международная Федерация Фотоискусства).

В ИМИ отмечают, что Денис стал 58-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии.

Выставки фоторабот Кривого проводились во многих городах Украины, а некоторые работы хранятся в странах Европы, Северной Америки и Азии. Он также сотрудничал с National Geographic Ukraine.

В знак памяти Дениса, публикуем его фото

Автор всех фото – Денис Кривой