Ранее уже обсуждалась идея о том, что для лиц, которые уклоняются от мобилизации, будут введены ограничения на доступ к некоторым административным услугам.

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Украинцы будут предоставлять военно-учетные документы

По словам министра юстиции, эта норма уже частично практикуется, в то же время критически важных услуг она не касается.

регистрация права на недвижимое имущество и бизнес (в частности – решение вопросов банкротства);

регистрация актов гражданского состояния;

нотариальные услуги;

международная правовая помощь.

Например, регистрация транспортного средства: к этому мы не имеем отношения, это услуга МВД. И советовать, или требовать при регистрации автомобиля военный билет – это не наша компетенция. А вот когда речь идет о регистрации брака, там в заявлении есть графа, связана с отношением к военной службе. И в ЗАГСе вполне могут попросить показать военный билет,

– пояснил Денис Малюська.

В то же время документ могут и не попросить, а вместо этого просто записать по словам жениха номер документа. Также могут вписать в графу: "военно-учетный документ не предъявлен".