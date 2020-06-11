ЦИК признала Дениса Маслова нардепом: он заменит Ткаченко
Центральная избирательная комиссия признала избранным нардепом Дениса Маслова. В Раду он проходит на место Александра Ткаченко, которого избрали министром культуры. На внеочередных выборах в парламент Маслов в партийном списке "Слуги народа" занимал №138.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Центральной избирательной комиссии.
Ранее Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры
Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича,
– говорится в нем.
Что известно о Денисе Маслове: коротко
- Денису Маслову 37 лет, он проживает в Днепре.
- Маслов окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета имени Гончара. Имеет второе высшее образование по специальности "Банковское дело".
- Он является управляющим партнером адвокатского объединения Lawatec и основателем юридической фирмы "Форца", а также – членом совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов.
- Также он является директором "Авин трейд", основной деятельностью которого указана оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.
- Ранее Маслов работал судьей Днепровского районного суда города Каменское Днепропетровской области.
Заметим, что 4 июня Верховная Рада поддержала назначение нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики. После этого его место в парламенте стало вакантным.