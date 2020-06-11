Центральная избирательная комиссия признала избранным нардепом Дениса Маслова. В Раду он проходит на место Александра Ткаченко, которого избрали министром культуры. На внеочередных выборах в парламент Маслов в партийном списке "Слуги народа" занимал №138.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Центральной избирательной комиссии.

Ранее Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры

Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича,

– говорится в нем.

Что известно о Денисе Маслове: коротко

Денису Маслову 37 лет, он проживает в Днепре.

Маслов окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета имени Гончара. Имеет второе высшее образование по специальности "Банковское дело".

Он является управляющим партнером адвокатского объединения Lawatec и основателем юридической фирмы "Форца", а также – членом совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов.

Также он является директором "Авин трейд", основной деятельностью которого указана оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Ранее Маслов работал судьей Днепровского районного суда города Каменское Днепропетровской области.

Заметим, что 4 июня Верховная Рада поддержала назначение нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики. После этого его место в парламенте стало вакантным.