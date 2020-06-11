Центральна виборча комісія признала обраним нардепом Дениса Маслова. У Раду він проходить на місце Олександра Ткаченка, якого обрали міністром культури. На позачергових виборах до парламенту Маслов у партійному списку "Слуги народу" посідав №138.

Про це мовиться у повідомленні, розміщеному на сайті Центральної виборчої комісії.

Раніше Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури

Комісія визнала обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Маслова Дениса В’ячеславовича,

– йдеться у ньому.

Що відомо про Дениса Маслова: коротко

Денису Маслову 37 років, він проживає у Дніпрі.

Маслов закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету імені Гончара. Має другу вищу освіту за спеціальністю "Банківська справа".

Він є керуючим партнером адвокатського обʼєднання Lawatec і засновником юридичної фірми "Форца", а також – членом ради Дніпропетровського відділення Асоціації правників.

Також він є директором "Авін трейд", основною діяльністю якого вказана оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Раніше Маслов працював суддею Дніпровського районного суду міста Камʼянське Дніпропетровської області.

Зауважимо, що 4 червня Верховна Рада підтримала призначення нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики. Після цього його місце у парламенті стало вакантним.