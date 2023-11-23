Захватчик был уничтожен в ночь на 10 ноября. Он был ликвидирован в результате атаки украинских морских дронов, пишет 24 Канал.

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Похороны захватчика прошли 20 ноября на территории России, об этом сообщили в соцсетях.

Командиром катера оказался старший мичман военно-морского флота России, Денис Никитин, его похоронили в Новороссийске.



Погибший оккупант Денис Никитин / Фото пользователя @666_mancer из соцсети X

Российский оккупант погиб в результате ночной атаки украинских надводных ударных дронов у побережья временно оккупированного Крыма. Об этом отметили на официальном сайте "Черноморского окружного казачьего общества".

В ночь на 10 ноября украинские военные поразили два российских десантных катера проекта 1176 "Акула" и 11770 "Серна".

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Уничтоженный командир десантного катера проекта 11770 "Серна" старший мичман Денис Никитин родился 18 февраля 1981 года в городе Ужуре Красноярского края России. Оттуда его и призвали на срочную службу в Черноморском флоте страны-агрессорки. После окончания в 2001 году школы мичманов служил на разных должностях Новороссийской военно-морской базы.

В момент атаки на российских десантных картерах, кроме экипажа, также находилась загруженная бронированная техника, в частности, бронетранспортер БТР-82.

В Черном море оккупанты на момент вторжения имели два катера проекта 11770. Впрочем, один из них получил серьезные повреждения в июне 2022 года во время боев за остров Змеиный.

В то же время в составе черноморского флота также находились два корабля проекта 1176 – катера Д-106 и Д-295.

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С началом полномасштабного вторжения потери окупантов уже превышают 320 тысяч личного состава.