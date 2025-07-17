Что известно о Денисе Улютине и его профессиональном пути – рассказывает 24 Канал.

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Каков карьерный путь Улютина?

Денис Улютин родился 18 апреля 1982 года. В 2004 году он получил степень магистра по специальности "Финансы" в Национальной академии государственной налоговой службы Украины. В целом он имеет более 20 лет трудового стажа и третий ранг государственного служащего.

Свою карьеру начал в Государственной налоговой администрации Украины, где работал главным государственным налоговым инспектором.

В период с марта 2010 по апрель 2016 года занимал должности в Аппарате Премьер-министра Украины. Впоследствии, с апреля 2016 по июнь 2018, возглавлял Патронатную службу Министерства финансов. В 2017 году был отмечен Благодарностью от Министерства финансов.

С апреля 2019 года работал заместителем Государственного секретаря Секретариата Кабинета Министров Украины.

4 апреля 2020 года был назначен на должность первого заместителя министра финансов, которую занимал до своего перехода в Министерство социальной политики.

Что известно о назначении Улютина министром соцполитики?

Верховная Рада 17 июля во время голосования за новый состав Кабинета министров проголосовала за назначение Улютина новым министром социальной политики Украины. Он сменил на этом посту Оксану Жолнович, которая возглавляла Минсоцполитики в течение последних трех лет.

Кроме того, к ведомству также присоединили Министерство национального единства Украины. Отныне оно будет иметь новое название – Министерство социальной политики, семьи и единства.

Что известно о личной жизни Улютина?

Улютин состоит в браке с Еленой Улютиной, которая по состоянию на 2024 год преподавала в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. Супруги воспитывают дочь по имени Владислава.

Согласно декларации Улютина за 2024 год, в его собственности и собственности дочери Владиславы есть квартира площадью 84,5 квадратных метров. Семья также владеет тремя земельными участками площадью 851, 903 и 904 квадратных метров.

Кроме того, на жену Улютина записан жилой дом площадью 233,29 квадратных метра, который имеет статус объекта незавершенного строительства, а также два автомобиля: Hyundai Ioniq 2022 года выпуска и Lexus RX300 2019 года.

В течение 2024 года общая сумма заработной платы Улютина в Минфине составила 1 675 959 гривен. Его жена задекларировала 568 092 гривен зарплаты, а также получила более 4 тысяч гривен дохода в виде неустойки и от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

По состоянию на конец 2024 года новоназначенный министр хранил на счетах в банках 210,8 тысячи гривен, 4 086 евро и 1 449 долларов, а также имел 200 тысяч гривен наличными. В то же время его жена хранит в банке более 70 тысяч гривен и 160 долларов.