Що відомо про Дениса Улютіна та його професійний шлях – розповідає 24 Канал.

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Яким є кар'єрний шлях Улютіна?

Денис Улютін народився 18 квітня 1982 року. У 2004 році він здобув ступінь магістра за спеціальністю "Фінанси" в Національній академії державної податкової служби України. Загалом він має понад 20 років трудового стажу та третій ранг державного службовця.

Свою кар’єру розпочав у Державній податковій адміністрації України, де працював головним державним податковим інспектором.

У період з березня 2010 по квітень 2016 року обіймав посади в Апараті Прем’єр-міністра України. Згодом, із квітня 2016 по червень 2018 року, очолював Патронатну службу Міністерства фінансів. У 2017 році був відзначений Подякою від Міністерства фінансів.

З квітня 2019 року працював заступником Державного секретаря Секретаріату Кабінету Міністрів України.

4 квітня 2020 року був призначений на посаду першого заступника міністра фінансів, яку обіймав до свого переходу в Міністерство соціальної політики.

Що відомо про призначення Улютіна міністром соцполітики?

Верховна Рада 17 липня під час голосування за новий склад Кабінету міністрів проголосувала за призначення Улютіна новим міністром соціальної політики України. Він змінив на цій посаді Оксану Жолнович, яка очолювала Мінсоцполітики протягом останніх трьох років.

Крім того, до відомства також приєднали Міністерство національної єдності України. Відтепер воно матиме нову назву – Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Що відомо про особисте життя Улютіна?

Улютін перебуває у шлюбі з Оленою Улютіною, яка станом на 2024 рік викладала в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Подружжя виховує доньку на ім’я Владислава.

Згідно з декларацією Улютіна за 2024 рік, у його власності та власності доньки Владислави є квартира площею 84,5 квадратних метрів. Родина також володіє трьома земельними ділянками площею 851, 903 та 904 квадратних метрів.

Крім того, на дружину Улютіна записаний житловий будинок площею 233,29 квадратних метри, який має статус об'єкта незавершеного будівництва, а також два автомобілі: Hyundai Ioniq 2022 року випуску та Lexus RX300 2019 року.

Протягом 2024 року загальна сума заробітної плати Улютіна у Мінфіні склала 1 675 959 гривень. Його дружина задекларувала 568 092 гривень зарплати, а також отримала понад 4 тисячі гривень доходу у вигляді неустойки та від продажу облігацій внутрішньої державної позики.

Станом на кінець 2024 року новопризначений міністр зберігав на рахунках у банках 210,8 тисячі гривень, 4 086 євро та 1 449 доларів, а також мав 200 тисяч гривень готівкою. Водночас його дружина зберігає в банку понад 70 тисяч гривень і 160 доларів.