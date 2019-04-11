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      Кто такой Денис Манжосов и почему возник скандал вокруг Зеленского

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      Денис Манжосов - кто это, все о конфикт с Зеленский и ухода с 95 Квартала
      Денис Манжосов / фото з відкритих джерел

      Экс-актер и соучредитель студии "Квартал 95" Денис Манжосов 11 апреля собирался провести собственную пресс-конференцию, во время которой собирался рассказать о своем давнем конфликте с кандидатом в президенты и бывшим другом Владимиром Зеленским. Однако в последний момент он отменил проведение мероприятия.

      Кто такой Денис Манжосов?

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      Денис Манжосов является украинским сценаристом и режиссером, бывшим актером КВН и ведущим. Славу Манжосову принесла актерская работа в студии "Квартал 95 ", соавтором которой он является вместе с Владимиром Зеленским и Александром Пикаловым.

      Интересно то, что Денис Манжосов был лучшим другом и одноклассником кандидата в президенты Владимира Зеленского. В школе ребята даже сидели за одной партой.


      Манжосов и Зеленский были друзьями детства, однако сейчас не общаются

      В 11 классе вместе с Зеленским Манжосов вступил в студенческий театр эстрадных миниатюр "Беспризорник", где художественным руководителем был Александр Пикалов. Так же, как и его лучший друг, он учился на юриста в Криворожском экономическом институте.

      В 1997 году вместе с Зеленским и Пикаловым Манжосов создает команду "95 квартал". Сначала команда играет в Высшей лиге КВН и в Высшей открытой украинской лиге КВН. Впоследствии он выступает в составе актерской труппы студии "Квартал 95".

      Так продолжается до 2013 года. Тогда, неожиданно для зрителей и любителей "Квартала", Манжосов уходит из проекта.

      После громкого ухода из "Квартала", в 2014 году, Манжосов в Кривом Роге открывает ивент-агентство Cotton, занимается организацией и проведением различных праздников и мероприятий, работает также в свадебном агентстве MARY.

      После этого экс-"кварталовец" некоторое время проживал в США. Там получил образование режиссера и сценариста.

      В 2018 году выступил режиссером и сценаристом скандального ролика, посвященного Дню защитника Украины под названием "Письмо московскому шайтану". В ролике снялось много звезд отечественного шоу-бизнеса.

      Конфликт с Зеленским и разрыв с "Кварталом"

      Конфликт между Зеленским и Манжосовым возник в начале 2013 года. В том же году Манжосов покинул проект и исчез с телеэкранов. Что послужило причиной конфликта - до сих пор неизвестно. Как комментировали в СМИ другие "кварталовцы", скандал был внутренним, его решили не разглашать в целом.

      Я не очень хочу обсуждать эту тему, потому что такие моменты в жизни достаточно непростые и легко не проходят внутри. В моей жизни с головой хватает стрессов, и мне сложно вспоминать случившееся снова,
      – говорил тогда о конфликте с Манжосовым Зеленский.

      В начале 2018 года в одном из интервью он снова вспомнил бывшего друга и сказал, что "наверное смог бы встретиться с этим человеком и поговорить".

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      "Все так быстро меняется. И я не знаю, кому это сегодня нужно. Но как бы больно мне ни было раньше, это не значит, что я бы не выслушал человека, не поговорил с ним. Я не боюсь таких вещей. Считаю, что все в мире и в жизни ошибаются. Когда говорят: "Надо давать второй шанс" – согласен, надо", – так говорил Зеленский в прошлом году о Манжосове.

      Другой "кварталовец" Евгений Кошевой, комментируя в 2013 году выход Манжосова из юмористического проекта, сказал: "Незаменимых людей не бывает".

      Что известно о пресс-конференции Манжосова?

      Более, чем за неделю до начала второго тура президентских выборов, Денис Манжосов громко заявил о себе. Он решил провести пресс-конференцию на тему: "Зазеркалье – как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии "95 Квартал" Владимира Зеленского и Дениса Манжосова".

      Мероприятие, на котором он должен был раскрыть давнюю тайну о своем выходе из "Квартала" и рассказать о комике, бывшем друге и кандидате в президенты Зеленском, был запланирован на 11 апреля.

      Манжосов приехал в пресс-центр примерно в 14:45. На 15:30 было запланировано мероприятие, однако через несколько минут мужчина вышел, сел в такси и не вернулся, передает "Украинская правда".

      Манжосов приехал, а через какое-то время покинул пресс-центр: видео

      Кроме того, правоохранители получили сообщение, что помещение, где должна была пройти пресс-конференция бывшего "кварталовца", заминировали.

      Отметим, что на пресс-конференцию Манжосова пришли и его бывшие коллеги – Александр Пикалов Артем Гагарин. Они рассказали журналистам, что не общались с Денисом около 6 лет и выразили уверенность: артисту заплатили за проведение пресс-конференции.

      По словам руководителя пресс-центра "Українських новин", где Манжосову арендовали помещение, им поступило смс-сообщение от артиста, который не предупредив никого, исчез.

      Так, журналисты распространили смс якобы от бывшего актера "Квартала", в котором говорилось: "Мне с утра приходят угрозы. Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение".


      Сообщение, которое вроде бы пришло от Манжосова

      Зато Манжосов появился в эфире телеканала "Прямой". Там он опроверг информацию об угрозах и объяснил, почему не провел пресс-конференцию.

      "Я давно не нырял в украинскую реальность. Так получилось что 6 лет я молчал и не рассказывал, почему я покинул родной мне коллектив. С 31 декабря мой телефон начал разрываться из-за предстоящих выборов. Мне начали звонить многие журналисты. Конечно, все звонили с разными и странными вопросами, в частности: "наркоман ли Владимир Зеленский?"и "действительно ли он выгнал меня из "Квартала". Я сам для себя решил, что должен дать пространное интервью", – сказал он.

      На вопрос журналиста о том, действительно ли он получал деньги за проведение пресс-конференции, как об этом говорили его бывшие друзья, Манжосов ответил:

      Я бы с удовольствием встретился со своими коллегами и обсудил все эти нюансы, однако я не понимаю, почему они так сказали. Я понимаю, они боялись провокаций, но хочу сказать: "Дорогие коллеги, не переживайте!

      С чем связано появление бывшего "кварталовца" на телевидении в предвыборное время – на самом деле неизвестно. Просим вас критичнее относиться к информации, которая может появляться в это время и не вестись на манипуляции.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Квартал 95 Новости политики
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