По его словам, все правоохранители будут подчиняться ВСУ. То есть, начиная от полиции и заканчивая теробороной, сообщает 24 канал.

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Все должны быть в полном ведении комендатуры в данном случае. Это полная координация действий и производится для того, чтобы не было дискоммуникации. Например, чтобы пост на Троещине имел то же понимание задачи и цели, что и пост в Теремках,

– заявил Денисенко.

По его словам, в этом случае все должны работать как единое целое, чтобы не было лишних глупостей.