Враг хочет там закрепляться и двигаться в сторону украинской группировки. Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.

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В ряде городов работают саперы и полицейские

По его словам, на Киевщине фиксируют определенный отход российских войск, хотя и нельзя сказать, что они массово оставляют свои позиции.

Постепенно мы зачищаем определенные территории. Мы заходим в определенные населенные пункты, освобождаем их, оказываем людям помощь,

– подчеркнул Денисенко.

Он отметил, что работают саперы, ведь очень много мин, а также полицейские, которые фиксируют нарушения.

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