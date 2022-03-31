Ворог хоче там закріплюватися і рухатися у сторону українського угрупування. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

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У низці міст працюють сапери і поліцейські

За його словами, на Київщині фіксують певний відхід російських військ, хоча й не можна сказати, що вони масово залишають свої позиції.

Поступово ми зачищаємо певні території. Ми заходимо в певні населені пункти, звільняємо їх, надаємо людям допомогу,

– наголосив Денисенко.

Він зауважив, що працюють сапери, адже дуже багато мін, а також – поліцейські, які фіксують порушення.

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