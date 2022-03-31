У Генеральному штабі ЗСУ дотепно пожартували з морально-психологічного настрою російських військових в Україні. Їхні автомати потрошки опускаються.
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Автомати окупантів "опускаються" після боїв зі ЗСУ / Фото Генштаб
Коментаторів потішив дотепний жарт від Генерального штабу. Ось найцікавіші коментарі:
- Конотопські відьми працюють
- Коли провели декілька тижнів в Чорнобильських окопах
- Щось засмутився, бідненький, і ніс звісив.
Нагадаємо, станом на сьогодні, 31 березня, Збройні Сили України ліквідували 17,5 тисяч окупантів. Техніки вдалося знищити чимало:
- Танки – 614 одиниць.
- Бойові броньовані машини – 1735 одиниць.
- Артилерійські системи – 311 одиниць.
- РСЗВ – 96 одиниць.
- Засоби ППО – 54 одиниць.
- Літаки – 135 одиниць.
- Гелікоптери – 131 одиниця.
- Автомобільна техніка – 1201 одиниця.
- Кораблі / катери – 7 одиниць.
- Цистерн з паливом – 75 одиниць.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 одиниці.
- Спеціальна техніка – 22 одиниці.
- Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 одиниці.
- Спеціальна техніка – 22 одиниці.
- Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.
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