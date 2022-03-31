Про втрати окупанта повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Таку оперативну інформацію щодо російського вторгнення оприлюднили станом на 12 годину 31 березня.

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Розгромлені загарбники мали пункт постійної дислокації у військовій частині 06705 у селищі Борзя Забайкальського краю.

Однак в ході бойових дій проти України вони зазнали нищівних втрат.

Втрати 36-ї окремої мотострілецької бригади 29-ї загальновійськової армії склали понад 60% особового складу,

– пояснили у Генштабі.

До слова, Мотострілецький батальйон у військах Росії – це найпоширеніша тактична одиниця сухопутних військ, яка входить до складу російських мотострілецьких й танкових полків та бригад.

Загалом штатна чисельність особового складу мотострілецьких батальйонів Росії – 480 – 510 осіб. На озброєнні перебуває 34 – 40 БМП або 40 БТРів.

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