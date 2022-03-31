О потерях оккупанта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Такую оперативную информацию о российском вторжении обнародовали по состоянию на 12 часов 31 марта.
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Разгромленные захватчики имели пункт постоянной дислокации военной части 06705 в городе Борзя Забайкальского края.
Однако в ходе боевых действий против Украины они понесли сокрушительные потери.
Потери 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии составили более 60% личного состава,
– пояснили в Генштабе.
К слову, мотострелковый батальон в войсках России – это самая распространенная тактическая единица сухопутных войск, которая входит в состав российских мотострелковых и танковых полков и бригад.
В общем штатная численность личного состава мотострелковых батальонов России – 480 – 510 человек. На вооружении находится 34 – 40 БМП или 40 БТР.
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