В Генеральном штабе ВСУ остроумно пошутили над морально-психологическим настроем российских военных в Украине. Их автоматы понемногу опускаются.

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Автоматы оккупантов "опускаются" после боев с ВСУ / Фото Генштаба

Комментаторов позабавила остроумная шутка от Генерального штаба. Вот самые интересные комментарии:

  • Конотопские ведьмы работают;
  • Когда провели несколько недель в чернобыльских окопах;
  • Что-то расстроился, бедненький, и нос свесил.

Напомним, по состоянию на сегодня, 31 марта, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 17,5 тысячи оккупантов. Техники удалось уничтожить немало:

  • Танки – 614 единиц;
  • Боевые бронированные машины – 1 735 единиц;
  • Артиллерийские системы – 311 единиц;
  • РСЗО – 96 единиц;
  • Средства ПВО – 54 единицы;
  • Самолеты – 135 единиц;
  • Вертолеты – 131 единица;
  • Автомобильная техника – 1 201 единица;
  • Корабли / катера – 7 единиц;
  • Цистерны с топливом – 75 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 единицы;
  • Специальная техника – 22 единицы;
  • Пусковые установки ОТРК / ТРК – 4 единицы;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 единицы;
  • Специальная техника – 22 единицы;
  • Пусковые установки ОТРК / ТРК – 4 единицы.

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