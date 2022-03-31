В Генеральном штабе ВСУ остроумно пошутили над морально-психологическим настроем российских военных в Украине. Их автоматы понемногу опускаются.

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Автоматы оккупантов "опускаются" после боев с ВСУ / Фото Генштаба

Комментаторов позабавила остроумная шутка от Генерального штаба. Вот самые интересные комментарии:

Конотопские ведьмы работают;

Когда провели несколько недель в чернобыльских окопах;

Что-то расстроился, бедненький, и нос свесил.

Напомним, по состоянию на сегодня, 31 марта, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 17,5 тысячи оккупантов. Техники удалось уничтожить немало:

Танки – 614 единиц;

Боевые бронированные машины – 1 735 единиц;

Артиллерийские системы – 311 единиц;

РСЗО – 96 единиц;

Средства ПВО – 54 единицы;

Самолеты – 135 единиц;

Вертолеты – 131 единица;

Автомобильная техника – 1 201 единица;

Корабли / катера – 7 единиц;

Цистерны с топливом – 75 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 единицы;

Специальная техника – 22 единицы;

Пусковые установки ОТРК / ТРК – 4 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 единицы;

Специальная техника – 22 единицы;

Пусковые установки ОТРК / ТРК – 4 единицы.

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