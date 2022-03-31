В Генеральном штабе ВСУ остроумно пошутили над морально-психологическим настроем российских военных в Украине. Их автоматы понемногу опускаются.
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Автоматы оккупантов "опускаются" после боев с ВСУ / Фото Генштаба
Комментаторов позабавила остроумная шутка от Генерального штаба. Вот самые интересные комментарии:
- Конотопские ведьмы работают;
- Когда провели несколько недель в чернобыльских окопах;
- Что-то расстроился, бедненький, и нос свесил.
Напомним, по состоянию на сегодня, 31 марта, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 17,5 тысячи оккупантов. Техники удалось уничтожить немало:
- Танки – 614 единиц;
- Боевые бронированные машины – 1 735 единиц;
- Артиллерийские системы – 311 единиц;
- РСЗО – 96 единиц;
- Средства ПВО – 54 единицы;
- Самолеты – 135 единиц;
- Вертолеты – 131 единица;
- Автомобильная техника – 1 201 единица;
- Корабли / катера – 7 единиц;
- Цистерны с топливом – 75 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 единицы;
- Специальная техника – 22 единицы;
- Пусковые установки ОТРК / ТРК – 4 единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 единицы;
- Специальная техника – 22 единицы;
- Пусковые установки ОТРК / ТРК – 4 единицы.
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