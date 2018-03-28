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Денисенко: За невыполнение закона "Маски-шоу стоп" надо вводить уголовную ответственность

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Вадим Денисенко на пресс-конференции
Вадим Денисенко на пресс-конференции / depo.ua

Народный депутат от БПП, представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко считает необходимым ввести уголовную ответственность за невыполнение правительственного закона "Маски-шоу стоп"

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает​ Depo.ua.

Денисенко отметил, что сейчас закон "Маски-шоу стоп" не работает и объяснил, из-за чего именно так происходит.

"С моей точки зрения, накопилась уже определенная критическая масса информации. Она свидетельствует о том, что действительно прогрессивный закон, от которого мы ждали решения целого ряда глобальных проблем, с которыми ежедневно сталкивается бизнес, к сожалению, не работает. На сегодняшний момент мы можем говорить, что во многих моментах ситуация далека от того, чтобы считать, что она, как минимум, начала исправляться ", – констатирует Денисенко.

Он считает это признаком того, что "практически все силовые органы, начиная от старорежимных, как СБУ и МВД, и заканчивая новыми прогрессивными – НАБУ – нарушают закон "Маски-шоу стоп".

"Все плевать хотели на этот закон. Почему они его нарушают? Потому что на самом деле все эти прогрессивные нормы не имеют за собой карательного действия ...", – убежден Денисенко.

В связи с этим он предлагает внести соответствующие изменения в законодательство. "Изменения должны заключаться в двух кардинальных вещах. Первое – нужно вводить дисциплинарную, а, возможно, уголовную ответственности силовиков за невыполнение закона "Маски-шоу стоп". То есть, если вы не допустили адвоката, то вы должны понести за это, как минимум, дисциплинарную, а я считаю, что уголовную ответственность. Второе, не менее важный момент – мы говорили об этом, когда принимали этот закон, – нужно положить конец карусели, когда однотипные дела открываются одним органом, затем закрываются, потом открываются другим органом. У нас 12 антикоррупционных органов. И надо пройти все эти 12 кругов ада. И все плевать хотели на выполнение закона "Маски-шоу стоп", – возмутился Денисенко.

Он прогнозирует, что соответствующие законодательные изменения вызовут огромное сопротивление со стороны силовых структур, но это "даст возможность бизнесу дышать".

"Мы понимаем, что будет огромное сопротивление силовой системы, но без решения этого вопроса мы не сможем строить бизнес и не сможем остановить миграцию", – резюмировал нардеп.

Напомним, что 7 декабря 2017 года вступил в силу правительственный закон № 2213-VIII об обязательной видеофиксации во время проведения обысков, который называют "Маски-шоу стоп".

28 февраля 2018 Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию для защиты бизнеса от злоупотреблений власти.

Теги: Новости политики Министерство внутренних дел НАБУ Блок Петра Порошенко СБУ
Источник: 24 Канал
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