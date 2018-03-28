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Денисенко: За невиконання закону "Маски-шоу стоп" треба вводити кримінальну відповідальність

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Вадим Денисенко на прес-конференції
Вадим Денисенко на прес-конференції / depo.ua

Народний депутат від БПП, представник уряду у Верховній Раді Вадим Денисенко вважає за необхідне ввести кримінальну відповідальність за невиконання урядового закону "Маски-шоу стоп"

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, передає Depo.ua.

Денисенко зазначив, що зараз закон "Маски-шоу стоп" не працює і пояснив, через що саме так відбувається.

"З моєї точки зору, накопичилася вже певна критична маса інформації. Вона свідчить про те, що справді прогресивний закон, від якого ми чекали вирішення цілої низки глобальних проблем, з якими щодня стикається бізнес, на жаль, не працює. На сьогоднішній момент ми можемо говорити, що в багатьох моментах ситуація далека від того, щоб вважати, що вона, як мінімум, почала виправлятися", констатує Денисенко.

Він вважає це ознакою того, що "фактично всі силові органи, починаючи від старорежимних, таких як СБУ та МВС, і закінчуючи новими прогресивними НАБУ порушують закон "Маски-шоу стоп".

"Всі плювати хотіли на цей закон. Чому вони його порушують? Тому що насправді всі ці прогресивні норми не мають за собою каральної дії...", переконаний Денисенко.

У зв'язку з цим він пропонує внести відповідні зміни до законодавства. "Зміни повинні полягати в двох кардинальних речах. Перше треба вводити дисциплінарну, а, можливо, кримінальну відповідальність силовиків за невиконання закону "Маски-шоу стоп. Тобто, якщо ви не допустили адвоката, то ви повинні понести за це, як мінімум, дисциплінарну, а я вважаю, що кримінальну відповідальність. Другий, не менш важливий момент, ми говорили про це, коли ухвалювали цей закон, потрібно нарешті покласти край каруселям, коли однотипні справи відкриваються одним органом, потім закриваються, потім відкриваються іншим органом. У нас 12 антикорупційних органів. І треба пройти всі ці 12 кіл пекла. І всі плювати хотіли на виконання закону "Маски-шоу стоп", обурився Денисенко.

Він прогнозує, що відповідні законодавчі зміни викличуть величезний супротив з боку силових структур, але це "дасть можливість бізнесу дихати".

"Ми розуміємо, що буде величезний спротив силової системи, але без вирішення цього питання ми не зможемо будувати бізнес і не зможемо зупинити міграцію", резюмував нардеп.

Нагадаємо, що 7 грудня 2017 року набув чинності урядовий закон № 2213-VIII про обов'язкову відеофіксації під час проведення обшуків, який називають "Маски-шоу стоп".

28 лютого 2018 року Кабінет міністрів України створив міжвідомчу комісію для захисту бізнесу від зловживань влади.

Теги: Новини політики Міністерство внутрішніх справ НАБУ Блок Петра Порошенка СБУ
Джерело: 24 Канал
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