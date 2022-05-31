Об этом Денисова сообщила на своей странице в социальной сети. Она заявила, что ее уволили вопреки Конституции Украины и законам нашего государства.

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Денисова считает решение противоправным

По словам Денисовой, она будет обжаловать решение Верховной Рады Украины в суде, поскольку не согласна с ним.

Меня уволили вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду обжаловать в суде,

– заметила эксомстройсменка.

Последний день в должности

Кроме того, Денисова поблагодарила свою команду за работу. Также она добавила, что не будет останавливаться и защищать Украину и права ее граждан.

"Сегодня последний день моего пребывания в должности уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Я благодарна вам всем. Я благодарна моей команде за доверие, поддержку и слаженную работу", - подчеркнула Денисова.

Претензии к работе Денисовой

Напомним, что сегодня, 31 мая, депутаты Верховной Рады собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой. Так, на пленарном заседании в повестке дня был вопрос об увольнении омбудсменки.

Во время заседания фракции "Слуги народа" с участием Руслана Стефанчука и Ирины Верещук депутаты обсудили вопросы Людмилы Денисовой. Там они озвучили претензии к ее работе.

По информации, с начала войны Денисова почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей с оккупированных территорий и другой деятельности, которую она должна выполнять. По словам нардепа Павла Фролова, всеми этими вещами фактически занималась Ирина Верещук.

Также есть вопросы к тому, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Денисова долгое время провела за границей. Однако не на территориях России или Беларуси – там, где ее статус и полномочия могли бы помочь пленным или депортированным украинцам.

Кроме того, работу Денисовой в последние месяцы часто критиковали. В частности, депутаты отметили непонятную концентрацию работы омбудсмеки на многочисленных неподтвержденных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и "изнасилованиях детей" на оккупированных территориях.

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