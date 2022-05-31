Про це Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі. Вона заявила, що її звільнили всупереч Конституції України та законам нашої держави.
До теми Денісову звільнили з посади омбудсмена
Денісова вважає рішення протиправним
За словами Денісової, вона буде оскаржувати рішення Верховної Ради України в суді, оскільки не погоджується з ним.
Мене звільнили всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді,
– зауважила ексомбудсменка.
Останній день на посаді
Крім того, Денісова подякувала своїй команді за роботу. Також вона додала, що не зупинятиметься й продовжуватиме захищати Україну та права її громадян.
"Сьогодні останній день мого перебування на посаді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Я вдячна вам всім. Я вдячна моїй команді за довіру, підтримку та злагоджену роботу", – наголосила Денісова.
Претензії до роботи Денісової
- Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, депутати Верховної Ради зібрали підписи щодо висловлення недовіри уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій. Так на пленарному засіданні в порядку денному було питання про звільнення омбудсменки.
- Під час засідання фракції "Слуги народу" за участі Руслана Стефанчука та Ірини Верещук депутати обговорили питання щодо Людмили Денісової. Там вони озвучили претензії до її роботи.
- За інформацією, з початку війни Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей з окупованих територій та іншої діяльності, яку б вона мала виконувати. За словами нардепа Павла Фролова, усіма цими речами фактично займалась Ірина Верещук.
- Також є питання до того, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Денісова тривалий час провела за кордоном. Однак не на територіях Росії чи Білорусі – там, де її статус та повноваження могли б допомогти полоненим чи депортованим українцям.
- Крім того, роботу Денісової протягом останніх місяців часто критикували. Зокрема депутати відзначили незрозумілу концентрацію роботи омбудсмеки на численних непідтверджених деталях "сексуальних злочинів, вчинених у неприродний спосіб" та "зґвалтуваннях дітей" на окупованих територіях.
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