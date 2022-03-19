Сегодня, 19 марта, Денисова сообщила, что посетила одно из мест несвободы, где находятся военнопленные РФ с целью проверки соблюдения их прав в соответствии с требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
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По ее словам, во время конфиденциального общения с задержанными жалобы на ненадлежащие условия содержания, пытки и жестокое обращение не поступали.
Все военнопленные, нуждающиеся в медицинской помощи, получают ее в полном объеме. Нарушения прав военнопленных РФ не установлены,
– сообщила омбудсмен.
Согласно проверке, государством Украина обеспечено соблюдение Женевской конвенции об обращении с военнопленными при всех обстоятельствах.
Денисова посетила российских военнопленных в СИЗО / Фото из телеграма омбудсмена
Напомним, по данным Минреинтеграции Украины, по состоянию на 19 марта в Украине официально насчитано 562 российских военнопленных.
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