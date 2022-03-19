Сьогодні, 19 березня, Денісова повідомила, що відвідала одне з місць несвободи, де перебувають військовополонені РФ з метою перевірки додержання їхніх прав відповідно до вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Читайте також Омбудсмен просить передавати мародерів правоохоронцям, а не шмагати самотужки

За її словами, під час конфіденційного спілкування із затриманими скарг на неналежні умови утримання, катування та жорстоке поводження не надходили.

Усі військовополонені, які потребують медичної допомоги, отримують її в повному обсязі. Порушення прав військовополонених РФ не встановлено,

– повідомила омбудсменка.

Згідно з перевіркою, державою Україна забезпечено дотримання Женевської конвенції про поводження з військовополоненими за всіх обставин.

Денісова відвідала російських військовополонених у СІЗО / фото з телеграму омбудсменки

Нагадаємо, за даними Мінреінтеграції України, станом на 19 березня в Україні офіційно нараховано 562 російських військовополонених.

Вас може зацікавити – Міноборони не унеможливлює, що Росія застосовує ультразвукову зброю: дивіться відео