По ее словам, подсчет невозможен из-за большого количества убитых людей. Ведь они могли стать жертвами насилия перед смертью.

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Другая история, когда сейчас нам сообщают наши женщины, девушки, ребята, их родители о насильственных действиях, которые были против них совершены. Но это только маленькая частица этих людей, захотевших рассказать об этом, чтобы им оказали психологическую поддержку,

– сказала Денисова.

Она уверена, что случаи изнасилований на оккупированных Россией территориях были массовыми. После того, как освободили Киевщину, жертвы начали звонить по телефону и сообщать об этом.

Психологи не могут справиться

По словам Денисовой, с жертвами трудятся психологи.

"Наша группа для психологической поддержки не может справиться с этим, потому что они не только выслушали и зафиксировали. Это процесс, неоднократная поддержка", – сказала омбудсменко.

Она коротко рассказала, что говорят жертвы насилия.

"Эти женщины и девушки рассказывают, что, когда их насиловали, все эти ублюдки говорили: "мы сделаем таким образом, чтобы вы ни разу не захотели больше допустить к себе мужчин, чтобы потом у вас дети никогда не рождались"", – сказала она.

Также есть много случаев, когда женщины забеременели. Денисова назвала 11 таких. Это пока только те, кто согласился рассказать публично.

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