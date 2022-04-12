За її словами підрахунок неможливий через велику кількість вбитих людей. Адже вони також могли стати жертвами насилля перед смертю.

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Інша історія, коли зараз нам повідомляють наші жінки, дівчата, хлопці, їхні батьки про насильницькі дії, які були проти них скоєні. Але це тільки маленька частинка цих людей, які захотіли розповісти про це, щоб їм надали психологічну підтримку,

– сказала Денісова.

Вона впевнена, що випадки зґвалтувань на територіях, які окупувала Росія, були масовими. Після того, коли звільнили Київщину, жертви почали телефонувати і повідомляти про це.

Психологи не можуть впоратися

За словами Денісової, з жертвами працюють психологи.

"Наша група для психологічної підтримки не може впоратись з цим, тому що вони не тільки вислухали і зафіксували. Це процес, неодноразова підтримка", – сказала омбудсменка.

Вона коротко розповіла, що кажуть жертви насилля.

"Ці жінки і дівчата розповідають, що коли їх ґвалтували, всі ці виродки говорили: "ми зробимо таким чином, щоб ви жодного разу не захотіли більше допустити до себе чоловіків, щоб потім у вас діти ніколи не народжувались", – сказала вона.

Також є багато випадків, коли жінки завагітніли. Денісова назвала 11 таких. Це поки лише ті, хто погодився розповісти публічно.

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