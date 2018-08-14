Денисова посетила "торнадовцов" в СИЗО: фото

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Лукьяновском СИЗО встретилась с заключенными работниками роты "Торнадо".

Об этом омбудсмен написала в Facebook.

Она отметила, что представители Офиса Уполномоченного сразу поехали в Лукьяновское СИЗО еще 9 августа. Именно в этот день экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО.

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Также представители Офиса поехали в места, куда этапировали других четырех "торнадовцов", и приняли у них заявления, после чего были открыты производства для выяснения ситуации. Она добавила, что такие же заявления получили и от тех заключенных, кто остался в Киевском СИЗО.

Денисова отметила, что 14 августа как Уполномоченная встретилась со всеми причастными и непосредственно пообщалась с каждым, кто сейчас находится в СИЗО.

Заключенные мне сообщили, что им нужна медицинская помощь. Я обратилась к следователям и мы договорились, что вся необходимая медицинская помощь будет оказана. Несмотря на жалобы заключенных на сотрудников медицинской части следственного изолятора, мы решили, что осматривать будут их врачи не из медчасти пенитенциарного заведения, а те, которых предоставит КГГА,

– добавила омбудсмен.

Напомним, в июне 2015 года батальон "Торнадо" со скандалом вывели из зоны АТО и расформировали, а 12 бойцов арестовали. Их обвиняли в организации банды, мародерстве и изнасиловании. Сами бойцы все отрицали.



В апреле 2017 года 12 экс-бойцов расформированной спецроты "Торнадо" МВД Украины получили наказание за преступления, которые совершили против мирного населения Донбасса.