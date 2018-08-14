Денісова відвідала "торнадівців" у СІЗО: фото

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Лук’янівському СІЗО зустрілася з ув’язненими працівниками роти "Торнадо".

Про це омбудсмен написала у Facebook.

Вона зазначила, що представники Офісу Уповноваженого відразу поїхали до Лук’янівського СІЗО ще 9 серпня. Саме у цей день екс-бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО.

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Також представники Офісу поїхали у місця, куди етапували інших чотирьох "торнадівців", та прийняли у них заяви, після чого були відкриті провадження для з’ясування ситуації. Вона додала, що такі ж заяви отримали і від тих ув’язнених, хто залишився у Київському СІЗО.

Денісова відзначила, що 14 серпня як Уповноважений зустрілася з усіма причетними і безпосередньо поспілкувалася з кожним, хто наразі знаходиться в СІЗО.

Ув’язнені мені повідомили, що їм потрібна медична допомога. Я звернулася до слідчих і ми домовилися, що вся необхідна медична допомога буде надана. Зважаючи на скарги ув’язнених на працівників медичної частини слідчого ізолятору, ми вирішили, що оглядатимуть їх лікарі не з медчастини пенітенціарного закладу, а ті, яких надасть КМДА,

– додала омбудсмен.

Нагадаємо, у червні 2015 року батальйон "Торнадо" зі скандалом вивели із зони АТО та розформували, а 12 бійців арештували. Їх звинувачували в організації банди, мародерстві та зґвалтуванні. Самі бійці все заперечували.



У квітні 2017 року 12 екс-бійців розформованої спецроти "Торнадо" МВС України отримали покарання за злочини, які скоїли проти мирного населення Донбасу.