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Денисова просит ООН повлиять на РФ относительно освобождения украинских моряков

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Денисова просит ООН повлиять на РФ относительно освобождения украинских моряков
Денисова просит ООН повлиять на РФ относительно освобождения украинских моряков / file.liga.net

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к ООН и попросила повлиять на Россию относительно освобождения украинских моряков судна "ЯМК-0041", которые удерживаются в оккупированном Крыму.

Об этом омбудсмен написала в Facebook.

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"Капитан судна – гражданин Украины Виктор Новицкий задержан за якобы незаконную добычу водных биологических ресурсов. ФСБ возбудила против него уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса РФ. Он до сих пор содержится в следственном изоляторе Симферополя на территории временно оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.

Как отметила омбудсмен, члены экипажа Сергей Калиниченко, Руслан Скрипник, Геннадий Отичко и Олег Блок вынуждены находиться в Крыму, потому что их лишили паспортов.

На мужчин давят, их запугивают. Они полностью истощены физически и психологически. Это может привести к неизбежным трагическим последствиям. Члены экипажа вынуждены снимать жилье, за которое платят из собственного кармана. Из-за этого родные – в долгах, берут займы и распродают имущество,
– резюмировала Денисова.

Она также добавила, что за последние четыре месяца часто обращалась в государственные органы Российской Федерации, причастные к решению вопроса возвращения украинских рыбаков в Украину. Однако не получила никакого ответа.

Своими действиями РФ нарушила права человека на свободу, личную неприкосновенность и свободу передвижения, предусмотренные в ст. 3, 9 и 13 Всеобщей декларации прав человека, ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 9, 12 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации,
– написала Денисова.

Теги: Новости политики Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия
Источник: 24 канал
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