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Зеленский сделал важный призыв к поклонникам из-за Сенцова: видео

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Зеленский призвал поклонников подписать петицию относительно Сенцова
Зеленский призвал поклонников подписать петицию относительно Сенцова / Фото из открытых источников

Украинский комик и шоумен, руководитель "Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский подписал петицию на сайте Белого дома в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги.

Об этом известный артист рассказал в своем Instagram.

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9 августа на сайте петиций к Администрации президента США разместили петицию с призывом к спасению украинского политзаключенного Олега Сенцова.

По состоянию на 5 сентября, петицию Save Oleg Sentsov уже подписали 75 тысяч человек, однако для того, чтобы Вашингтон ее рассмотрел, необходимо еще 25 тысяч подписей. Их необходимо собрать до 8 сентября.

Так, основатель "95 Квартала" призвал всех присоединиться к подписанию, чтобы эта петиция побудила США сильнее давить на Кремль в вопросе освобождения 64 украинских политзаключенных.

В тюрьмах должны сидеть бандиты, которые забирают чужие жизни, чужую свободу. Свободу Олегу Сенцову. Я подписал петицию на сайте Белого дома. Сделай и ты, пожалуйста, то же самое,
– призвал Зеленский.

Отметим, для подписания петиции необходимо зайти по ссылке Save Oleg Sentsov ввести свое имя, фамилию и электронный адрес. И подтвердить свою подпись в письме, которое придет в ответ от сайта петиций. Процесс занимает меньше минуты.

Напомним, голодовка Олега Сенцова продолжается 115 день. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных. И прекращать свой протест режиссер не намерен. Он сильно похудел и потерял здоровье. С каждым днем времени на спасение Олега Сенцова становится все меньше.

Теги: Новости политики Новости США Новости Украины Флешмоб Украинцы в плену РФ Владимир Зеленский Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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