На сайте Белого дома разместили петицию об освобождении Сенцова

На сайте петиций в Администрацию президента США разместили петицию с призывом к спасению украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 90 дней.

Петицию зарегистрировали 9 августа.

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"Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину о немедленном освобождении Олега Сенцова и других. Теперь пришло время для Америки высказаться", – написал автор петиции.

Чтобы администрация Белого дома сделала официальное заявление по этому поводу, петицию должны подписать 100 тысяч человек до 8 сентября.

Мы настоятельно призываем наше правительство занять твердую позицию по этому вопросу и использовать все рычаги, чтобы требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России,

– говорится в тексте обращения.

Напомним, недавно адвокат Сенцова дал большое интервью, в котором рассказал, что последний раз виделся со своим подзащитным 7 августа. Тот сказал ему, что последние две недели в Лабытнанги стояла жара, ему было плохо с сердцем на фоне плохой работы почек и печени.