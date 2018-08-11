На сайті Білого дому розмістили петицію про звільнення Сенцова
На сайті петицій до Адміністрації президента США розмістили петицію із закликом до порятунку українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує вже 90 днів.
Петицію зареєстрували 9 серпня.
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"Європейський парламент уже звернувся до Володимира Путіна щодо негайного звільнення Олега Сенцова та інших. Тепер настав час для Америки висловитися", – написав автор петиції.
Щоб адміністрація Білого дому зробила офіційну заяву з цього приводу, петицію мають підписати 100 тисяч людей до 8 вересня.
Ми наполегливо закликаємо наш уряд зайняти тверду позицію з цього питання і використовувати всі важелі, щоб вимагати негайного звільнення Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів у Росії,
– йдеться у тексті звернення.
Нагадаємо, нещодавно адвокат Сенцова дав велике інтерв'ю, у якому розповів, що востаннє бачився зі своїм підзахисним 7 серпня. Той сказав йому, що останні два тижні в Лабитнангі стояла спека, йому було погано з серцем на тлі поганої роботи нирок і печінки.