Петиция в поддержку Сенцова на сайте Белого дома: как поставить свою подпись

Украинские деятели искусства запустили флешмоб в поддержку Олега Сенцова с требованием освободить его из российской тюрьмы. И призывают каждого подписать петицию на сайте Белого дома, что должно помочь в спасении нашего режиссера.

Создали эту петицию еще 9 августа, а срок ее истекает уже через 4 дня.

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В случае, если такое заявление соберет необходимое количество подписей – а это аж сто тысяч – администрация Белого дома должна сделать официальное заявление относительно Олега. Следовательно, и усилить международное давление на Россию.



Электронная петиция в поддержку Сенцова на сайте Белого дома

Дебютная лента Олега Сенцова "Гамер" получила награду на первом Одесском кинофестивале от международной федерации кинопрессы. Он должен был снимать новое украинское кино, вместо этого – уже более 4 лет за решеткой в российской тюрьме. И стал главным героем ряда документальных фильмов.

Его место в режиссерском кресле, а не за решеткой. Весь цивилизованный мир призывает Россию освободить пленника Кремля. А украинские кинематографисты – подписать петицию на сайте Белого дома. Говорят, как только счетчик перевалил за сто дней голодания – как бы обидно это не было, в обществе внимание к политзаключенному пошло на спад.

Очень много наших людей не знают, где эта петиция. И это позиция украинцев – "а я не знал". Вот так половина общества живет в том, что не ведает, что происходит в мире. Мы должны делать все возможное и невозможное, мы все ответственны за то, что с ним произойдет,

– сказала актриса Римма Зюбина.

Из необходимых 100 тысяч голосов под петицией подписались пока только 38 тысяч человек. А времени осталось маловато. Счетчик остановится через 4 дня. Поэтому режиссеры, музыканты, художники призывают украинцев не быть равнодушными, зайти на сайт Белого дома и потратить на это несколько минут времени. В Facebook уже даже запустили такой флешмоб.

Прежде всего это нужно каждому из нас. Если мы считаем, что изменения начнутся с каждого из нас, то мы должны делать хотя бы маленький шаг, срок которого 10 секунд,

– ответил режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Напомним, голодовка Олега Сенцова продолжается уже 114 дней. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных. И прекращать свой протест режиссер не намерен. Он сильно похудел и потерял здоровье. С каждым днем времени на спасение Олега Сенцова становится все меньше.