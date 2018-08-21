Сенцова не будут кормить принудительно: в России сделали новое заявление

Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 100 дней, госпитализируют, когда появится угроза его жизни, но принудительно кормить не будут.

Об этом заявили в пресс-службе Управления ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе, пишет ТАСС.

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Накануне росСМИ со ссылкой на заявление секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова сообщили, что украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова начнут принудительно кормить в случае, если отказ от еды будет угрожать его жизни.

Распространяемая одним из членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы информация о возможном принудительном кормлении осужденного Сенцова О. Г. не соответствует действительности,

– заявили в ведомстве.

Как рассказали в УФСИН, украинский режиссер ежедневно получает назначенное лечение и регулярно принимает питательную смесь.

"В случае ухудшения состояния здоровья Олега Сенцова он будет немедленно доставлен в лечебное учреждение государственной системы здравоохранения", – подытожили российские тюремщики.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.