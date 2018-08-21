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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Обмен Сенцова невозможен, – Москалькова

96 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото из открытых источников

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмен Олега Сенцова невозможен, ведь он имеет гражданство и России, и Украины.

Об этом пишут российские СМИ.

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По словам Москальковой, в Сенцова, Штыбликова и других есть два гражданства. Согласно Конституции Украины, украинские граждане не подлежат выдаче на территорию РФ. Тоже самое и в России – их граждане не подлежат выдаче на другую территорию.

Она также отметила, что нужно искать какую-то новую правовую форму. Между Россией и Украиной должно быть заключено двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами.

"Мы не можем игнорировать тот факт, что сегодня большое количество граждан одновременно имеют два паспорта. Поэтому в соглашении должно быть оговорено, что эти люди признаются гражданами и одной, и другой страны, и к ним должны допускаться консулы и уполномоченные по правам человека", – добавила Москалькова.

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ заложники Олег Сенцов Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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