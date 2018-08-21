Обмін Сенцова неможливий, – Москалькова

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила, що обмін Олега Сенцова неможливий, адже він має громадянство і Росії, і України.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також: ЄС звернувся до РФ з вимогою звільнити Сенцова

За словами Москалькової, у Сенцова, Штиблікова та інших є два громадянства. Згідно з Конституцією України, українські громадяни не підлягають видачі на територію РФ. Теж саме і у Росії – їхні громадяни не підлягають видачі на іншу територію.

Вона також зазначила, що потрібно шукати якусь нову правову форму. Між Росією і Україною має бути укладено двосторонню угоду про статус осіб з двома громадянствами.

"Ми не можемо ігнорувати той факт, що сьогодні велика кількість громадян одночасно мають два паспорта. Тому в угоді повинно бути обумовлено, що ці люди визнаються громадянами і однієї, і іншої держави, і до них повинні допускатися консули та уповноважені з прав людини", – додала Москалькова.