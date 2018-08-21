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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сенцова могут начать кормить принудительно: заявление Общественной наблюдательной комиссии РФ

50 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / ВВС

Украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова, который голодает уже 100 дней, начнут принудительно кормить в случае, если отказ от пищи будет угрожать его жизни.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

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100 дней голодовки – это очень тяжело. Он, конечно, должен принимать смеси, иначе бы уже умер. В Федеральной службе исполнения наказаний есть свой регламент. И если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно,
– заявил Мельников.

Он также отметил, что не считает голодовку эффективным способом отстаивания своих прав. Также по его словам, Сенцов в этом случае "идет на принцип".

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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