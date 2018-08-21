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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сенцова можуть почати годувати примусово: заява Громадської наглядової комісії РФ

267 Читать новость на русском
Олег Сенцов
Олег Сенцов / ВВС

Українського режисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова, який голодує вже 100 днів, почнуть примусово годувати у разі, якщо відмова від їжі загрожуватиме його життю.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заяву секретаря громадської наглядової комісії Москви Івана Мельникова.

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100 днів голодування – це дуже важко. Він, звичайно, повинен вживати суміші, інакше би вже помер. У Федеральній службі виконання покарань є свій регламент. І якщо його життю буде загрожувати небезпека, то його годуватимуть примусово,
– заявив Мельников.

Він також наголосив, що не вважає голодування ефективним способом відстоювання своїх прав. Також за його словами, Сенцов в цьому випадку "йде на принцип".

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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