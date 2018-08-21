Сенцова не будуть годувати примусово: у Росії зробили нову заяву

Незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже 100 днів, госпіталізують, коли з'явиться загроза його життю, але примусово годувати не будуть.

Про це заявили у прес-службі Управління ФСВП у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, пише ТАСС.

Читайте також: Обмін Сенцова неможливий, – Москалькова

Напередодні росЗМІ з посиланням на заяву секретаря громадської наглядової комісії Москви Івана Мельникова повідомили, що українського режисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова почнуть примусово годувати у разі, якщо відмова від їжі загрожуватиме його життю.

Розповсюджувана одним із членів Громадської наглядової комісії Москви інформація про можливе примусове годування засудженого Сенцова О. Г. не відповідає дійсності,

– заявили у відомстві.

Як розповіли в УФСВП, український режисер щодня отримує призначене лікування і регулярно приймає поживну суміш.

"У разі погіршення стану здоров'я Олега Сенцова він буде негайно доправлений до лікувального закладу державної системи охорони здоров'я", – підсумували російські тюремники.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.