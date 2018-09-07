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Денисова сделала предложение омбудсмену России касательно украинского политзаключенного

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Денисова предложила Москальковой посетить Вышинского в обмен на визит к Балуху
Денисова предложила Москальковой посетить Вышинского в обмен на визит к Балуху / Фото из открытых источников

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила омбудсмену России Татьяне Москальковой посетить в СИЗО главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, а взамен позволить Денисовой посетить заключенного в оккупированном Крыму украинца Владимира Балуха.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в своем Facebook.

"Имею тревожную информацию об ухудшении здоровья Владимира Балуха. Он продолжает стремительно худеть. У него сильная боль в печени и воспаление уха. Не могу больше ждать ответов своей российской коллеги на мои письма, поэтому обратилась к ней с предложением", – написала Денисова.

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Она напомнила, что адвокат Вышинского подал ходатайство о встрече его подзащитного с Москальковой.

Поэтому предложила Татьяне Москальковой посетить Кирилла Вышинского одновременно с моим визитом в Владимиру Балуху. Но только на паритетной основе. Кроме того, подчеркнула, чтобы вместе с нами были медики, которые бы смогли осмотреть заключенных,
– отметила украинский омбудсмен.

В чем обвинили Владимира Балуха?
8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

В чем обвинили Кирилла Вышинского?
15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский, который проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд взял журналиста под арест сроком на 2 месяца, который впоследствии был продлен.

Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Кирил Вышинский Владимир Балух
Источник: 24 канал
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