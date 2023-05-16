Мы уже видели многокилометровые линии окопов и "зубы дракона" в Крыму. В том, что там есть мины, можно не сомневаться. Об этом 24 Каналу сказал офицер 1 бригады спецназначения Тарас Березовец.

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Будут минировать абсолютно все

Россияне демонстрировали такой подход и раньше, например, в Харьковской и Херсонской области. Там напичкано минами буквально все. Гражданские продолжают гибнуть, подрываясь на них. Как подчеркнул офицер, процесс разминирования освобожденных территорий может занять многие десятилетия. Скорее всего, идентичная ситуация будет и в Крыму.

Поскольку военные и спецслужбы обладают полной властью, они не отчитываются. Они лишь рассказывают, что "2023-й сезон побьет рекорд", но он – провален.

Нет достаточного количества заказов в отелях, курортах, санаториях. Поэтому у оккупантов паника. Даже сами россияне – упорные патриоты – ехать в Крым отказываются,

– отметил Березовец.

Они активно минуют побережье и Перекопский перешеек, соединяющий Крымский полуостров с остальной территорией Украины. Более того, неизвестно, что они натворили в заповедных местах.

Я убежден, что по мере продвижения украинского наступления, когда будет понятно, что ВСУ приближается к Перекопскому перешейку, они начнут минировать все, в частности, курортные места,

– уверил военный.

По крайней мере, территории, прилегающие к дорогам, потому что техника не всегда может пройти ими, они могут быть заблокированы или тому подобное. Потому техника будет съезжать на обочины.

Офицер ВСУ убежден, что россияне будут делать то, что делали в Харьковской и Херсонской областях – минировать обочины, в том числе в местах, где это кажется невозможным.

"Ялта, Алушта, Севастополь, Бахчисарай, Коктебель, Феодосия – начнут минировать все. Это их способ обороны, они так воюют всегда. Крым не станет исключением", – подытожил Березовец.

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