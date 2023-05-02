Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Рыженко – капитан 1 ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (в 2004 – 2020 годах). По его словам, у украинской разведки уже есть соответствующий план действий.

Смотрите также Крымский мост – главное: изменят ли ситуацию в России удары по ее территории

Россияне боятся ВСУ

Андрей Рыженко отметил, что трудно объяснить, зачем оккупанты роют окопы в Крыму.

Вероятно, были у них опасения высадки десанта или начиталися книг еще времен Второй мировой войны,

– предположил он.

Россияне создали оборонительные сооружения фактически на всех участках западной части Крымского полуострова, куда теоретически мог бы высадиться украинский десант.

"Есть препятствия, которые действительно для нас несут угрозу и сложность – это противотанковые овраги и "зубы дракона", – добавил он.

Однако украинская сторона со всем справится.

План возвращения Крыма есть

Андрей Рыженко рассказал, что у нас есть инженерные подразделения Сухопутных войск, которым по силам ликвидировать оборонительные сооружения врага.

Есть техника, которая может минимизировать влияние и фактически позволить преодолеть эти препятствия,

– сосредоточил внимание он.

По его мнению, украинская разведка уже давно спланировала и синхронизировала действия предстоящего контрнаступления и деоккупации Крыма.

"Это позволит нам преодолеть их физические препятствия с минимальными потерями и задержкой во времени", – убежден он.

Поэтому Крым будет освобожден от оккупантов при любых обстоятельствах.

Освобождение Крыма: последние новости