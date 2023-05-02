Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Рыженко – капитан 1 ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (в 2004 – 2020 годах). По его словам, у украинской разведки уже есть соответствующий план действий.
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Россияне боятся ВСУ
Андрей Рыженко отметил, что трудно объяснить, зачем оккупанты роют окопы в Крыму.
Вероятно, были у них опасения высадки десанта или начиталися книг еще времен Второй мировой войны,
– предположил он.
Россияне создали оборонительные сооружения фактически на всех участках западной части Крымского полуострова, куда теоретически мог бы высадиться украинский десант.
"Есть препятствия, которые действительно для нас несут угрозу и сложность – это противотанковые овраги и "зубы дракона", – добавил он.
Однако украинская сторона со всем справится.
План возвращения Крыма есть
Андрей Рыженко рассказал, что у нас есть инженерные подразделения Сухопутных войск, которым по силам ликвидировать оборонительные сооружения врага.
Есть техника, которая может минимизировать влияние и фактически позволить преодолеть эти препятствия,
– сосредоточил внимание он.
По его мнению, украинская разведка уже давно спланировала и синхронизировала действия предстоящего контрнаступления и деоккупации Крыма.
"Это позволит нам преодолеть их физические препятствия с минимальными потерями и задержкой во времени", – убежден он.
Поэтому Крым будет освобожден от оккупантов при любых обстоятельствах.
Освобождение Крыма: последние новости
- Во временно оккупированный Севастополь 29 апреля посетил "хлопок". Взрывы прогремели на нефтебазе в Казачьей бухте. Повреждение существенно взорвали логистику россиян.
- Также в Крыму активизировались партизаны. В частности, движение "Атеш" собирает информацию о Керченском городе. От него раздаются призывы посылать данные об объекте в личные сообщения или на платежный бот.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может вернуть Крым без боя. Для этого уже разработан подробный план.