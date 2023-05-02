Об этом 24 Каналу рассказал публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он добавил, что ранее союзники Украины с осторожностью относились к любым взрывам на территории России, к которым могла быть причастна Украина.

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Запад уже не боится ударов по территории России

По его словам, еще несколько месяцев назад высокопоставленные чиновники в США и Европе очень волновались, что Украина будет наносить удары по российской территории, тем более с помощью переданного оружия. В то же время сейчас, когда в России еженедельно раздаются какие-то взрывы, не слышно ни одного заявления, осуждающего такие действия.

"Помню, как нынешний глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов совершил дерзкий рейд на территорию оккупированного Крыма. После этого, чуть ли не со специальным визитом в Украину приехал тогдашний вице-президент США Джо Байден и призвал не провоцировать Путина. При этом, что он тогда был чуть ли не наиболее проукраинским в американском правительстве", – отметил Пионтковский.

Андрей Пионтковский о важности уничтожения Крымского моста

Ключевым является уничтожение Крымского моста.

Он считает, что ключевым в будущем контрнаступлении является уничтожение Крымского моста, используемого российской армией для снабжения своей группировки в Крыму.

"Чтобы этого достичь, Залужный описал сценарий для издания The Economist: дайте мне 300 танков, 600 гаубиц и 600 БМП, чтобы выйти к побережью Азовского моря, уничтожить Крымский мост и запереть российскую группировку войск в Крыму в котел. Никто не будет штурмовать сооружение, которыми россияне усеяли весь Крым. Их будут уничтожать огнем артиллерии", – рассказал публицист.

"Хлопки" – это подготовка к контрнаступлению

Пионтковский считает, что увеличение количества "хлопков" связано с подготовкой к будущему украинскому контрнаступлению.

"Они много лет врали о своих высоких достижениях в области вооружения. Им даже в голову не приходило, что кто-то может нанести удар по Москве и этого бы не случилось, если бы они не развязали агрессивную и лживую войну против Украины", – подчеркнул он. .

Деоккупация Крыма