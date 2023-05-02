Про це 24 Каналу розповів публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Він додав, що раніше союзники України з пересторогою ставились до будь-яких вибухів на території Росії, до яких могла бути причетна Україна.

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Захід вже не боїться ударів по території Росії

За його словами, ще кілька місяців тому високопосадовці у США та Європі дуже хвилювались, що Україна завдаватиме ударів по російській території, тим паче з допомогою переданої зброї. Водночас зараз, коли в Росії щотижня лунають якісь вибухи, не чути жодної заяви, яка засуджувала б такі дії.

"Пригадую, як нинішній голова ГУР МО України Кирило Буданов здійснив зухвалий рейд на територію окупованого Криму. Після цього, мало не зі спеціальним візитом в Україну приїхав тодішній віцепрезидент США Джо Байден і закликав не провокувати Путіна. При цьому, що він тоді був чи на найбільш проукраїнським в американському уряді", – зазначив Піонтковський.

Андрій Піонтковський про важливість знищення Кримського мосту

Ключовим є знищення Кримського мосту

Він вважає, що ключовим у майбутньому контрнаступі є знищення Кримського мосту, який використовується російською армією для постачання свого угрупування у Криму.

"Щоб цього досягнути, Залужний описав сценарій для видання The Economist: дайте мені 300 танків, 600 гаубиць та 600 БМП, щоб вийти до узбережжя Азовського моря, знищити Кримський міст та замкнути російське угрупування військ в Криму в котел. Ніхто не буде штурмувати фортифікаційні споруди, якими росіяни всіяли увесь Крим. Їх будуть знищувати вогнем артилерії", – розповів публіцист.

"Бавовна" – це підготовка до контрнаступу

Піонтковський вважає, що збільшення кількості "бавовни" пов’язане з підготовкою до майбутнього українського контрнаступу.

"Вони багато років брехали про свої високі досягнення в галузі озброєння. Їм навіть в голову не приходило, що хтось може завдати удар по Москві й цього б не сталось, якби вони не розв’язали агресивну та брехливу війну проти України", – наголосив він.

Деокупація Криму