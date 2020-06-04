Следует понять, что восстановление территориальной целостности Украины – это забег на длинную дистанцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с главой немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасом о стремлении обсудить с международными партнерами Украины, "как должна выглядеть международная платформа по Крыму". Министр и на этой пресс-конференции, и в интервью немецкому изданию Deutsche Welle подчеркивал, что вопрос Крыма остается для Украины приоритетным вплоть до деоккупации региона.

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Тема Крыму ожила на международной арене

Это заявление, конечно же, позволяет утверждать, что призывы украинской общественности услышаны и теперь тема Крыма звучит во время международных поездок представителей новой власти в одном ряду с проблемой Донбасса. Если только, конечно, акцентирование на крымской теме не является попыткой "надавить" на Кремль в стремлении добиться смягчения российской позиции по вопросам донбасского урегулирования.

В таком случае нас ожидает очередное разочарование. То, что Кремль оккупировал Донбасс с целью обменять его возвращение на международное – и украинское в том числе – признание легитимности присоединения Крыма – это выдумали сами украинцы. Ничего подобного в кремлевских планах не было и нет. Считаю, что главная цель Кремля – это возвращение себе контроля над всей Украиной в том или ином виде: либо как над страной-сателлитом, либо как над частью нового союзного государства, либо путем прямого присоединения к России "областями".

Думаю, что когда Кремль затевал диверсии на востоке Украины, ставилась цель оккупации всей "Новороссии" с последующим распространением влияния России на оставшиеся области Украины. Крым был присоединен к России просто потому, что, с точки зрения и самого Владимира Путина, и миллионов его соотечественников, полуостров – "безусловно" российская земля и должен оставаться в составе России даже в случае, если не удастся установить полный контроль над остальной украинской территорией. И даже в случае, если в Киеве удастся привести к власти пророссийское правительство. Крым такому правительству тоже никто не отдаст – вот оно-то, кажется, и должно будет признать легитимность "возвращения в родную гавань".

Есть ли смысл в "крымской платформе"?

Конечно, есть! Первый тезис такой платформы очень прост: необходимо признать, что любые переговоры с Кремлем и по Крыму, и по Донбассу обречены на провал, а политики, которые утверждают обратное, кажутся безответственными имитаторами.

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Тезис второй: следует понять, что восстановление территориальной целостности Украины – это забег на длинную дистанцию. Что такое восстановление произойдет только после смены власти в России и тогда, когда ее новое руководство либо пересмотрит свои политические приоритеты, либо столкнется с ошеломляющим экономическим и политическим кризисом. Но Путин Украине ни Крыма, ни Донбасса не отдаст, более того – будет планировать поглощение новых регионов Украины.

И тезис третий: во время этого забега на длинную дистанцию все зависит не от россиян, не от Запада, а от самих украинцев. Считаю, что украинскому избирателю необходимо научиться голосовать ответственно за государственников, а не за соглашателей, коллаборационистов и популистов. Не поддаваться на олигархическую пропаганду. Не верить, что у конфликта с Россией есть простые решения. А украинская власть должна стремиться не к призрачным договоренностям с Путиным, а к повышению обороноспособности страны, ее интеграции в НАТО и Евросоюз. Но в НАТО – прежде всего.

Если эти три условия будут выполнены, Украина в обозримом будущем станет процветающей страной, а Крым и Донбасс вернутся в ее состав. Если эти три простых условия соблюдены не будут, Украина сама присоединится либо к Крыму, либо к Донбассу, станет либо федеральным округом России, либо оккупированной территорией.

Вот, собственно, и вся "крымская платформа".

Источник: Крым.Реалии