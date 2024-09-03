На заседании Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки был одобрен проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О правовом режиме военного положения" относительно особенностей восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" (№11064), поданный 4 марта 2024 года.

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В Крыму создадут военные администрации всех уровней

Законопроект адресует проблемы, которые систематически оставались нерешенными с 2014 года, и является значительным шагом к восстановлению работы государственных органов на деоккупированной территории Крыма.

В условиях фактического отсутствия работы государственных органов с начала временной оккупации и невозможности немедленного восстановления их функций после освобождения Крыма проект предлагает создание военных администраций на всех уровнях в Крыму – от местного до республиканского. Также предусмотрено прекращение полномочий лиц, занимающих выборные должности и работающих в государственной службе.

Важно! Законопроект является продолжением реализации государственной политики по реинтеграции временно оккупированной территории, составляющей которого является восстановление работы государственных институтов после деоккупации Автономной Республики Крым.

Над документом работали команды Минреинтеграции, Представительства Президента в АРК, Минюст, Мининфраструктуры, Национальное агентство по вопросам государственной службы, эксперты и общественные организации, которые касаются вопросов и проблематики Крыма.