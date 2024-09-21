Также есть отдельная операция, по очистке Черного моря от оккупантов. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на оффрек встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.
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Есть ли у Украины план по Крыму
На вопрос журналистов о том, есть ли у Украины план по Крыму и Черному морю, Зеленский ответил, что определенные процессы уже происходят, впрочем, в детали он не вдавался.
Происходят некоторые процессы по изоляции Крыма,
– сообщил президент.
Он также добавил, что есть отдельная операция, частью которой было уничтожение группировки российского флота в Черном море.
К слову, Зеленский также сообщил, что Украина готова к переговорам с любыми представителями России после полной подготовки плана победы в войне. Он также напомнил, что Украина готова видеть страну-агрессора на втором Саммите мира, поскольку союзники отметили важность ее участия для завершения войны.